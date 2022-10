NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

53,70 USD +0,66% (27.10.2022, 22:03)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Elon Musk hat entschieden: Twitter-Aktien werden heute von der NYSE genommen - Aktiennews

Elon Musk hat die 44-Milliarden-Dollar-Übernahme von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) zum Abschluss gebracht und beschlossen, die Aktie von der Börse zu nehmen, so die Experten von XTB.

Ab heute werde das Unternehmen nicht mehr an der NYSE gehandelt. Der Aktienkurs sei seit Juli um fast 65% gestiegen:

- Musk plane die Entlassung von 50 bis zu 75% der Mitarbeiter des Unternehmens und habe mit der Entlassung des ehemaligen CEO Parag Agrawal begonnen. Musk habe angedeutet, dass er versuchen werde, das volle Potenzial der Social-Networking-Plattform "freizusetzen". Der Milliardär habe eine mögliche Rückkehr von Twitter an die Börse in einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren angekündigt.