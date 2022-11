Zahlen und Ausblick würden zeigen: Elmos Semiconductor sei auf Kurs. Die Nachfrage der Automobilkunden dürfte weiter hoch bleiben. Die mit einem 2023er-KGV von 11 im Peergroup-Vergleich günstig bewertete Aktie sollte daher weiter den Vorwärtsgang einlegen und weiter Kurs auf die 60-Euro-Marke nehmen. Warburg Research sehe die Papiere sogar erst bei 70 Euro fair bewertet. DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 03.11.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) unter die Lupe.Elmos Semiconductor habe in den vergangenen Tagen wegen des geplanten Verkaufs seiner Waferfertigung in Dortmund an eine hundertprozentige Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics im Fokus gestanden. Heute sorge der Halbleiter-Spezialist mit einer Erhöhung der Jahresprognosen für neue Schlagzeilen.Elmos-Vorstand Arne Schneider sehe sein Unternehmen auf Kurs: "Auch im dritten Quartal 2022 haben wir uns in einem herausfordernden Umfeld sehr positiv entwickelt und haben unsere Gesamtjahresprognose angehoben", so Firmenlenker. "Die weiterhin hohe Nachfrage nach Elmos-Halbleitern ist eine sehr gute Basis für die weitere Geschäftsentwicklung."Der Umsatz sei in Q3 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 48 Prozent auf 119,6 Mio. Euro geklettert. Während die Bruttomarge mit 45,1 Prozent stabil geblieben sei, habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 29,8 Mio. Euro (Vorjahr: 13,6 Mio. Euro) mehr als verdoppelt werden können. Die EBIT-Marge habe sich entsprechend auf starke 24,9 Prozent (Vorjahr: 16,8 Prozent) verbessert.Auch beim Blick nach vorne zeige sich der Vorstand optimistisch: "Trotz der aktuellen geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten wird der Markt für automobile Halbeiter durch die steigende Elektrifizierung aller Systeme und Funktionen im Fahrzeug nachhaltig deutlich wachsen. Mit unseren innovativen Lösungen werden wir an diesen strukturellen Entwicklungen langfristig partizipieren."Die Prognose für das Gesamtjahr sei aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs in den ersten neun Monaten 2022 und der weiterhin erfreulichen Auftragslage erhöht worden: Elmos erwarte nun einen Umsatz von mehr als 440 Mio. Euro (bisher: 430 Mio. Euro; Vorjahr: 322,1 Mio. Euro). Für die operative EBIT-Marge werde nun mit 23 Prozent (± zwei Prozentpunkte) gerechnet. Bisher seien es 21 Prozent (± zwei Prozentpunkte) gewesen.Wichtig: Die erwartete operative EBIT-Marge enthalte keine Effekte aus einem möglichen Vollzugdes bereits im Dezember 2021 vereinbarten Verkaufs der Elmos Waferfertigung an Silex Microsystems AB. Die Schweden seien eine hundertprozentige Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics. Der weltweit führende Fertigungsbetrieb für mikroelektronisch-mechanische Systeme (MEMS-Foundry) zahle Elmos im Gegenzug 85 Mio. Euro. Mit dem Verkauf wolle Elmos die eigene Produktion aufgeben, seine Chips stattdessen bei Auftragsfertigern einkaufen und weiterverarbeiten.Die Transaktion sei in den vergangenen Tagen wegen der Sorgen vor einer zunehmenden Abhängigkeit von China im Halbleiter-Markt in den Medien intensiv diskutiert worden. Ein Abschluss stehe noch immer unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Da die zum Verkauf stehende Technologie dem Vernehmen nach aber nur einen geringen technischen Stellenwert habe und für die Chinesen kaum Vorteile biete, solle die Freigabe Zeitungsberichten zufolge aber in Kürze erteilt werden.Werde der Deal final durchgewunken, winke möglicherweise eine Sonderausschüttung an die Aktionäre. Im Dezember 2021 sei die Aktie nach der Meldung daher um rund 30 Prozent auf knapp 60 Euro in die Höhe geschossen. Mit dem Stimmungsumschwung am Markt sei der Kurs im laufenden Jahr dann aber wieder deutlich zurückgefallen.