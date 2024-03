Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite Nummer Eins. (12.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) unter die Lupe.Elmos Semiconductor bleibe auf Wachstumskurs. Die mit einem 24er KGV von 11 unverändert günstig bewertete Aktie sollte daher schon bald wieder den Vorwärtsgang einlegen. Mit dem Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend würde das passende Kaufsignal generiert. Darum könnten sich Anleger mit Weitblick schon im Vorfeld positionieren.Mit einem Umsatzwachstum von fast 30 Prozent und dem Erreichen einer EBIT-Marge von gut 26 Prozent habe Elmos Semiconductor das abgelaufene Jahr mehr als zufrieden abgeschlossen. Auch wenn das Unternehmen im ersten Halbjahr 2024 vermutliche noch mit leichtem Gegenwind durch den Abbau von Lagerbeständen konfrontiert sein dürfte, sollte der Chiphersteller seinen Wachstumskurs auch in Gesamtjahr fortsetzen können."Insbesondere im ersten Halbjahr ist noch mit Gegenwind durch Vorratskorrekturen zu rechnen", so Malte Schaumann von Warburg Research. "Trotzdem sollte sich bereits in Q1 und Q2 bereits leichtes positives Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum einstellen. In H2 sollte sich dieses dann beschleunigen", sei der Analyst überzeugt. Er sehe die Aktie daher erst bei 102 Euro fair bewertet. Daraus resultiere ein Kurspotenzial von rund 40 Prozent.Das Umfeld passe: Halbleiter und Sensoren seien aus modernen Fahrzeugen nicht mehr wegzudenken. Aufgrund der damit steigenden Elektrifizierung aller Systeme und Funktionen in einem Fahrzeug wachse der Halbleiteranteil pro Auto kontinuierlich. Dieser Trend spiele Elmos mit seinen Mixed-Signal-Halbleitern in die Karten. Diese Chips würden die Intelligenz in einem elektronischen System darstellen. Mit ihnen würden sich Sensordaten analysieren und erfassen lassen. "Der stetig zunehmende Anteil von Halbleitern in neuen Fahrzeugen und anderen Applikationen bleibt für das Unternehmen der wichtigste Wachstumstreiber", stimme Schaumann zu.Mittelfristig seien die Weichen bei Elmos auf Wachstum gestellt, auch wenn das erste Halbjahr noch etwas verhalten ausfallen dürfte. Würden die Anleger den Blick nach vorne richten, dürfte die günstig bewertete Aktie schon bald Kurs auf dreistellige Kursregionen nehmen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 12.03.2024)