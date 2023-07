Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron, Infineon und PVA Tepla befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Elmos Semiconductor SE:



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite Nummer Eins. (20.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) würden heute für Gegenwind bei vielen heimischen Technologiewerten sorgen. Die Aktien von Infineon und AIXTRON würden am Ende ihrer Indices rangieren. Aber auch bei PVA Tepla und Elmos Semiconductor würden die Anleger an die Seitenlinie wechseln, anstatt Ruhe zu bewahren.Gegenwind komme heute zudem aus Fernost: Eine schwache Chip-Nachfrage habe Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) den ersten Gewinnrückgang seit vier Jahren eingebrockt. Der Überschuss des weltgrößten Auftragfertigers für Halbleiter sei im abgelaufenen Quartal um 23,3 Prozent auf umgerechnet 5,22 Milliarden Euro zurückgegangen. Analysten hätten mit 4,95 Milliarden Euro aber sogar einen größeren Rücksetzer erwartet. Der Umsatz sei erwartungsgemäß um rund 14 Prozent abgesackt. Der Ausblick auf das dritte Quartal verspreche wieder eine leichte Erholung. Auf Jahressicht werde nun ein etwas größerer Umsatzrückgang von rund zehn Prozent erwartet.Bereits Anfang Juni auf der Hauptversammlung sei bekannt geworden, dass TSMC-Verwaltungsratschef Mark Liu aufgrund der schwachen Nachfrage im laufenden Jahr nur noch das Minimum an Investitionen anpeile. Die vorgesehenen Ausgaben (Capex) für dieses Jahr dürften am unteren Ende der Spanne von 32 bis 36 Milliarden Dollar liegen, so Liu. Alles in allem scheine TSMC die Talsohle bei der Nachfrage aber durchschritten zu haben. Die Aktie falle nach dem zuletzt guten Lauf leicht zurück.Wichtig in diesem Zusammenhang: Analyst Janardan Menon von der US-Bank Jefferies sehe die europäische Halbleiterbranche bereits vor einem nächsten Aufwärtszyklus. Der Aufwärtszyklus sei aus Sicht des Experten verbunden mit deutlichen Bewertungsaufschlägen und großem Gewinnpotenzial in den kommenden zwei Jahren. "Wir schätzen, dass die Chip-Industrie in den kommenden acht bis neun Jahren um eine Billion US-Dollar wächst", so Menon.Anleger sollten sich bei den heimischen Chip-Aktien von dem Rückgang nicht verunsichern lassen und an ihren Positionen festhalten, so Michael Schröder. (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link