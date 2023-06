Die Elmos Semiconductor-Aktie sei nach einer im September gestarteten Kursrally bis Anfang April auf ein Rekordhoch von 93,90 Euro gelaufen. Danach sei die Luft raus gewesen und der Kurs sei bis unter 65 Euro gesunken. Eine Erholung in der ersten Juni-Hälfte sei schnell wieder in sich zusammengefallen. Mit der heutigen Meldung könnte die Stimmung erneut drehen. Der Deal mache Sinn. Die Kundennachfrage nach der Technologie aus dem Werk in Dortmund gehe langsam aber sicher zurück. Eine Modernisierung wäre teuer geworden. Auf der anderen Seite wird durch die Einnahmen die Finanzbasis des Unternehmens spürbar gestärkt, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2023)



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite Nummer Eins.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Elmos Semiconductor (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) unter die Lupe.Elmos Semiconductor versuche erneut, sich von seiner Wafer-Produktion zu trennen. Nachdem der geplante Verkauf der Einheit an die von einem chinesischen Investor kontrollierte Silex kein grünes Licht von den Behörden bekommen habe, solle die Fertigung von Ausgangsmaterial für die Chipproduktion (Wafer) nun für 93 Mio. Euro an den US-Konzern Littelfuse verkauft werden.Der Preis solle in zwei Tranchen gezahlt werden, 37 Mio. Euro sollten nach den regulatorischen Freigaben fließen, der Rest bei Vollzug der Transaktion. Die Transaktion solle bis Ende 2024 über die Bühne gehen, müsse aber noch genehmigt werden.Unter anderem stehe die außenwirtschaftliche Investitionskontrolle durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) an. Daran sei in den vergangenen Jahren etwa der geplante Verkauf des Waferherstellers Siltronic an den taiwanischen Konzern GlobalWafers gescheitert. Zur Erinnerung: Elmos habe bereits im Dezember 2021 den Verkauf der Wafer-Produktion an Silex zu einem etwas tieferen Preis angekündigt, der ein Jahr später aber von der Bundesregierung untersagt worden sei.Da mit Littelfuse aber kein chinesisches, sondern ein US-amerikanisches Unternehmen als Käufer gefunden worden sei, dürften die Hürden für eine kartellrechtliche Genehmigung sehr niedrig sein, so Analyst Malte Schaumann von Warburg Research. Die Logik hinter der Transaktion bleibe mit einer positiven Wirkung auf den Cashflow und die Kapitalrendite ohnehin die gleiche. Die Transaktion werte Schaumann positiv, da mit ihr eine Wertsteigerung einhergehen dürfte. Er erwarte im Jahresverlauf eine Anhebung der konservativen Planvorgaben für 2023 und sehe die Aktie daher weiter bei 95 Euro fair bewertet.Elmos wolle mit Littlefuse eine langfristige Liefervereinbarung mit einer anfänglichen Laufzeit bis zum Jahr 2029 abschließen, nach der Elmos bestimmte Mengen der in der Fabrik gefertigten Wafer kaufen werde. Diese Vereinbarung ergänze die bereits bestehenden Liefervereinbarungen mit den anderen Auftragsfertigern von Elmos, habe es geheißen.Die Transaktion habe keine wesentlichen Auswirkungen auf das operative Ergebnis im laufenden Jahr. So gehe das Unternehmen 2023 weiter von einer Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 25 Prozent aus, mit einer Schwankungsbreite von zwei Prozentpunkten nach oben und unten. Auf den Barmittelfluss (Cashflow) werde sich der Verkauf voraussichtlich mit 37 Mio. Euro positiv auswirken.Unabhängig von der Transaktion werde der Ausbau der Testkapazitäten für das zukünftige Wachstum intensiviert, habe der Chipkonzern weiter mitgeteilt. Elmos fahre deswegen die Investitionsquote um zwei Prozentpunkte auf rund 19 Prozent hoch. Aus diesem Grund rechne das Unternehmen jetzt mit einem negativen operativen bereinigten Free Cashflow im laufenden Jahr.