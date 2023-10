Börsenplätze Elmos Semiconductor-Aktie:



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite Nummer Eins. (31.10.2023/ac/a/nw)





Dortmund (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marble Bar Asset Management LLP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Elmos Semiconductor stark gesenkt:Die Shortseller des Hedgefonds Marble Bar Asset Management LLP setzen den Rückzug aus ihrem Engagement in den Aktien von Elmos Semiconductor (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) fort.Die Finanzprofis von Marble Bar Asset Management LLP mit Sitz in London haben am 27.10.2023 ihre Short-Position von 0,94% auf 0,85% der Elmos Semiconductor-Aktien abgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von Elmos Semiconductor:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von Elmos Semiconductor: mindestens 0,85%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.