ISIN Elmos Semiconductor-Aktie:

DE0005677108



WKN Elmos Semiconductor-Aktie:

567710



Ticker-Symbol Elmos Semiconductor-Aktie:

ELG



Kurzprofil Elmos Semiconductor SE:



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite Nummer Eins. (15.12.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":In ZJ 45/2022 haben wir nach einem Kursrücksetzer auf die Kaufchance bei Elmos Semiconductor (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) hingewiesen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch die Insiderkäufe von Aufsichtsrat Klaus Weyer hätten eine Kurswende signalisiert. Das Kalkül sei aufgegangen: In der Spitze habe der Titel um ein Drittel zugelegt. Dank dieser dynamischen Aufwärtsbewegung sei die Aktie nun nach der Überwindung des Widerstands bei 58/60 Euro auch charttechnisch nach oben ausgebrochen.Positiv komme hinzu, dass die Deutsche Börse den weltweit führenden Anbieter von Auto-Chips zum 19. Dezember in den SDAX befördere. Damit gehöre Elmos in Deutschland zu den 70 größten börsennotierten Small Cap-Unternehmen unterhalb von DAX und MDAX gemessen an der Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz."Die Aufnahme in den SDAX bestätigt den erfolgreichen Wachstumskurs von Elmos", freue sich Vorstandschef, Arne Schneider, und füge hinzu: "Wir sind überzeugt, auch zukünftig mit unseren innovativen Lösungen an der nachhaltig positiven Entwicklung des automobilen Halbleitermarkts deutlich partizipieren zu können."Für diejenigen, die noch nicht investiert sind, bietet sich eine erneute Einstiegschance, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Elmos Semiconductor-Aktie. (Ausgabe 49/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link