Tradegate-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:

65,30 EUR +3,32% (30.01.2024, 17:55)



XETRA-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:

65,10 EUR +3,50% (30.01.2024, 17:35)



ISIN Elmos Semiconductor-Aktie:

DE0005677108



WKN Elmos Semiconductor-Aktie:

567710



Ticker-Symbol Elmos Semiconductor-Aktie:

ELG



Kurzprofil Elmos Semiconductor SE:



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite Nummer Eins. (30.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) unter die Lupe.Die Stimmung in der Chipbranche habe zuletzt wieder gedreht. Mit Blick auf den Chart scheine dieser Umschwung jedoch bei Elmos Semiconductor noch nicht angekommen zu sein. Die Aussichten für das Dortmunder Unternehmen seien allerdings unverändert gut, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von GFT Technologies, Elmos und Eckert & Ziegler befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Elmos Semiconductor-Aktie: