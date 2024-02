Tradegate-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:

Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite Nummer Eins. (13.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) unter die Lupe.Bei Elmos Semiconductor stünden die vorläufigen Daten für das abgelaufene Jahr schon am Mittwoch (15. Februar) auf der Agenda. Auch wenn in Finanzkreisen zuletzt eine mögliche Verfehlung der Prognosen diskutiert worden sei: Die eigenen Planvorgaben für 2023 sollte der Dortmunder Chiphersteller mit Schwerpunkt auf dem Automotive-Bereich erreicht haben. Der Vorstand habe einen Umsatz von mehr als 560 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 25% auf dem Zettel. Unter dem Strich könnten damit rund 5,75 Euro Gewinne je Aktie stehen.Und auch der Ausblick dürfte passen: Elmos Semiconductor dürfte im ersten Halbjahr 2024 zwar noch mit leichtem Gegenwind durch den Abbau von Lagerbeständen konfrontiert sein. Im Gesamtjahr sollten die Dortmunder dennoch prozentual zweistellig wachsen, ihre Marge verbessern und wieder einen ordentlichen Barmittelzufluss generieren. Die erste Zielzone laute 75/80 Euro. Komme es im zweiten Halbjahr tatsächlich zu der erwarteten Nachfragebelebung, seien höhere Notierungen durchaus möglich. "Der Aktionär" setze auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2024)