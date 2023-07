Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite Nummer Eins.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Aktionär" habe bereits berichtet: Elmos Semiconductor versuche erneut, sich von seiner Wafer-Produktion zu trennen. Die Transaktion solle bis Ende des kommenden Jahres über die Bühne gehen, müsse aber noch von den Behörden genehmigt werden. Analysten würden aber schon jetzt den Daumen heben - und die Kursziele.Nachdem der geplante Verkauf der Wafer-Produktion an die von einem chinesischen Investor kontrollierte Silex kein grünes Licht von den Behörden bekommen habe, solle die Fertigung von Ausgangsmaterial für die Chipproduktion (Wafer) nun für 93 Millionen Euro an den US-Konzern Littelfuse verkauft werden.Der Verkauf der Wafer-Produktion in Dortmund sei wertsteigernd, so Malte Schaumann von Warburg Research. Der Analyst habe daher sein Kursziel von 95 auf 102 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest. Der Deal mache Sinn. Die Kundennachfrage nach der Technologie aus dem Werk in Dortmund gehe langsam aber sicher zurück. Eine Modernisierung wäre teuer geworden. Auf der anderen Seite werde durch die Einnahmen die Finanzbasis des Unternehmens spürbar gestärkt.Die Elmos-Aktien seien nach einer im September gestarteten Kursrally bis Anfang April auf ein Rekordhoch von 93,90 Euro gelaufen. Danach sei die Luft raus gewesen und der Kurs sei bis unter 65 Euro gesunken. Eine Erholung in der ersten Juni-Hälfte sei schnell wieder in sich zusammengefallen. Mit der Meldung über den geplanten Verkauf habe die Stimmung wie erwartet erneut gedreht. Eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung 90 Euro ist in den kommenden Wochen durchaus wahrscheinlich, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Elmos Semiconductor-Aktie. (Analyse vom 04.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)