Tradegate-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:

72,50 EUR +6,77% (15.02.2024, 13:25)



XETRA-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:

72,60 EUR +8,85% (15.02.2024, 13:15)



ISIN Elmos Semiconductor-Aktie:

DE0005677108



WKN Elmos Semiconductor-Aktie:

567710



Ticker-Symbol Elmos Semiconductor-Aktie:

ELG



Kurzprofil Elmos Semiconductor SE:



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite Nummer Eins. (15.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) unter die Lupe.Der Dortmunder Chiphersteller habe geliefert - und wie. Elmos Semiconductor habe mit einem Schlussspurt in Q4 die Prognosen für 2023 übertroffen und das Jahr mit neuen Rekorden bei Umsatz und EBIT abgeschlossen. Auch beim Ausblick zeige sich das auf die Herstellung von Halbleitern für den Einsatz in Autos spezialisierte Unternehmen optimistischer als erwartet. Das komme bei den Investoren gut an.Die Einschätzung für Elmos Semiconductor im Vorfeld - die Chance auf eine positive Überraschung ist gegeben - habe gepasst: Die Zahlen hätten nicht enttäuscht - im Gegenteil. Analysten dürften ihre zum Teil dreistelligen Kursziele bestätigen. Die mit einem 24er-KGV von 11 unverändert günstig bewertete Elmos Semiconductor-Aktie sollte den Vorwärtsgang einlegen und nun die erste Zielzone 75/80 Euro ansteuern, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Elmos Semiconductor-Aktie: