Kurzprofil Elmos Semiconductor SE:



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite Nummer Eins. (23.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) unter die Lupe.Elmos-Vorstand Arne Schneider sehe sein Unternehmen auf Kurs. Kein Wunder: Die Orderbücher seien prall gefüllt. Trotz der Vielzahl an Krisenherden werde der Markt für automobile Halbeiter durch die steigende Elektrifizierung aller Systeme und Funktionen im Fahrzeug weiter deutlich wachsen. Die Elmos-Aktie dürfte daher weiter auf der Überholspur bleiben.Nachdem die Bundesregierung den Verkauf der Elmos-Chipfertigung nach China - also an das schwedische Unternehmen Silex, das wiederum eine Tochterfirma des chinesischen Herstellers Sai Microeletronics sei - untersagt habe, dürfte bei den Dortmundern nun wieder die operative Entwicklung in den Fokus rücken.Elmos Semiconductor konzentriere sich vorwiegend auf die Herstellung von Halbleitern für den Einsatz in Autos. Dabei gehöre die Gesellschaft zu den führenden Anbietern von anwenderspezifischen integrierten Schaltungen - kurz ASICs.Beim Blick auf den Chart werde deutlich: Die derzeit laufende Konsolidierung auf hohem Niveau dürfte bald enden. Im Anschluss sollte schnell das Jahreshoch bei 60,90 Euro angesteuert werden. Mit dem Sprung über diese Marke würde dann ein massives charttechnisches Kaufsignal generiert. Im Anschluss könnte sogar das Allzeithoch aus dem März 2000 bei 68 Euro ins Visier genommen werden.Zahlen und Ausblick würden zeigen: Elmos Semiconductor sei auf Kurs. Die Nachfrage der Automobilkunden dürfte weiter hoch bleiben. Die mit einem 2023er-KGV von 12 im Peergroup-Vergleich unverändert günstig bewertete Aktie sollte daher weiter den Vorwärtsgang einlegen. "Der Aktionär" spekuliere daher vorerst weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2022)