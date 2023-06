Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

408,60 EUR -0,39% (20.06.2023, 14:16)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

447,71 USD -1,37% (19.06.2023, 22:02)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (20.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Pharma-Gigant Eli Lilly wolle seine Entwicklungspipeline mit einem milliardenschweren Zukauf verstärken. Geplant sei die Übernahme von DICE Therapeutics , einem Spezialisten im Forschungsbereich der Immunologie. Das Akquisitionsziel habe allerdings bis dato noch kein zugelassenes Produkt am Markt platziert.Eli Lilly nehme für das Biotech-Unternehmen 2,4 Milliarden Dollar in die Hand und biete den Aktionären von DICE Therapeutics umgerechnet 48 Dollar je Aktie. Die Entscheidungsträger beider Gesellschaften würden die geplante Transaktion unterstützen, die im dritten Quartal final über die Bühne gehen solle.Von DICE Therapeutics seien am weitesten fortgeschritten die Forschungsprogramme im Bereich Interleukin-17. Hier befinde sich der Produktkandidat DC-806 derzeit in der Phase 2 der klinischen Entwicklung. Dabei handele es sich um ein sogenanntes "Small Molecule".Für Zukäufe sei allerdings Geld da, nicht zuletzt durch das Potenzial im Bereich der Adipositas-Medikamente. Der neue Hoffnungsträger Mounjaro habe allein im ersten Quartal knapp 569 Millionen Dollar zum Gesamtumsatz beigesteuert.Eli Lilly kaufe für einen fairen Preis zu, ein konkurrierendes Angebot für DICE Therapeutics erwarte "Der Aktionär" nicht. Die Pharma-Aktie sei mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 50 für das laufende Jahr schon sehr ambitioniert bewertet. Anleger nutzen das Kursniveau für Teilgewinnmitnahmen und stellen Zukäufe vorerst zurück, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link