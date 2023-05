Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis.



München (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Dem amerikanischen Pharmaunternehmen Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) gelingt ein wichtiger Durchbruch bei seiner Alzheimer-Forschung, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen habe es geschafft, den kognitiven Verfall von Alzheimer-Patienten um 35 Prozent zu verringern. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich die Forschung vielversprechend in die richtige Richtung bewege.Dieser Fortschritt sei auch dringend notwendig, denn mit weltweit 55 Millionen an Demenz erkrankten Menschen betreffe die Krankheit die immer älter werdende Bevölkerung mit zunehmender Häufigkeit. Bis 2050 könnte die Zahl der Demenzerkrankungen, gemäß Schätzungen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, sogar bereits auf 139 Millionen Menschen anwachsen.Hierbei müssten die Begriffe Demenz und Alzheimer auseinander gehalten werden. Während "Demenz" allgemein als Sammelbegriff für verschiedene neurologische und neurophysiologische Erkrankungen zu verstehen sei, bei denen sich die verschiedenen geistigen Fähigkeiten verglichen mit einem früheren Geisteszustand im zunehmenden Alter drastisch verschlechtern würden, sei die Alzheimer-Krankheit die häufigste und bekannteste Demenzform. Infolge der zunehmenden Alterung der Bevölkerung steige auch die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen beträchtlich.Der vom Unternehmen hergestellte Antikörper "Donanemab" habe gemäß den veröffentlichten Ergebnissen der klinischen Studie den geistigen Verfall infolge einer Alzheimer-Erkrankung um 35 Prozent verringern können. Das Medikament habe demnach in der Untersuchung alle Studienziele erreicht. Im Juni 2023 möchte Eli Lilly bereits die Zulassung in den USA sowie in weiteren Ländern beantragen und bis zum Jahresende die Freigabe durch die amerikanische Arzneimittelbehörde ("FDA") erhalten.Für Eli Lilly seien die Studienergebnisse nur ein weiterer Erfolg auf dem zuletzt beachtlichen Erfolgskurs des Unternehmens. Das Unternehmen sei bereits seit Jahren erfolgreich in der Krebsforschung aktiv und habe zuletzt durch die Entwicklung neuartiger Medikamente gegen Übergewicht und Adipositas von sich Reden gemacht. Angesichts von weltweit rund 650 Millionen adipösen Menschen und annähernd zwei Milliarden übergewichtigen Personen stelle auch dieser Markt für Eli Lilly ein großes Potenzial dar. Es überrasche daher nicht, dass sich der Aktienkurs innerhalb von fünf Jahren mehr als verfünffacht habe und das Unternehmen aufgrund der vergangenen Performance zu den besten Pharmawerten der letzten Jahre gezählt werde. (Ausgabe Mai 2023)Da der weitere Kursverlauf der Aktien von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.