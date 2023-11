unter folgendem Link.



Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

578,50 EUR +3,12% (08.11.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

619,13 USD +3,20% (08.11.2023, 22:00)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (09.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Auch wenn es bereits erwartet worden sei, ein Erfolg sei es trotzdem: Eli Lilly habe die Zulassung für ein neues Medikament zur Behandlung von Fettleibigkeit in den USA erhalten. Damit gebe es nun Konkurrenz für Novo Nordisk sowie es sei ein Potenzial für einen Blockbuster-Umsatz in einem Markt erschlossen worden, der bis 2030 ein Volumen von 100 Mrd. USD erreichen solle.Bereits die Präparate zur Gewichtsreduktion von Novo Nordisk hätten für größere Kursbewegungen bei verschiedenen Aktien gesorgt. Mit Eli Lilly gebe es nun Konkurrenz. Die Aktie des US-Pharmakonzerns setze ihre Aufwärtsbewegung fort, nachdem die 50-Tage-Linie bei 572,95 USD wieder überwunden worden sei, sei das nächste Ziel das Jahreshoch bei 630 USD, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2023)