Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

697,00 EUR -2,18% (08.03.2024, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

762,14 USD -2,31% (08.03.2024, 22:00)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (08.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Börsen seien am Freitag zunächst an ihre Grenzen gestoßen. Die anfangs rekordhohen Indices S&P 500 und NASDAQ 100 hätten etwas Federn gelassen. Der NASDAQ 100 habe seinen Rekord zu Beginn auf knapp 18.417 Zähler nach oben geschraubt, dann aber 1,53 Prozent auf 18.018 Punkte eingebüßt. Für den marktbreit gefassten S&P 500 sei es nach dem ersten Sprung bis auf 5.189 Punkte zuletzt 0,65 Prozent bergab gegangen auf 5.124 Zähler.Für beide Indices habe es damit Wochenverluste gegeben, die beim NASDAQ 100 mit eineinhalb Prozent besonders deutlich ausfallen würden. US-Arbeitsmarktdaten hätten im Gesamtbild zwar zunächst die Markterwartung einer Leitzinssenkung im Juni gefestigt. In der Folge hätten aber Gewinnmitnahmen eingesetzt.Der Dow Jones sei den Schwankungen am Freitag nur wenig ausgesetzt gewesen, bei den dort enthaltenen Standardwerten seien die Anleger relativ gelassen geblieben. Diese seien zuvor aber schwächer gelaufen, denn der bisherige Rekord des Kursbarometers sei zwei Wochen alt. Mit 38.723 Punkten habe der Dow moderat mit 0,18 Prozent im Minus gestanden. Auch er komme auf eine schwache Wochenbilanz.Bei den Jobdaten habe es zwar einen unerwartet deutlichen Beschäftigungsanstieg gegeben, die Experten der ING Bank hätten aber auch Anzeichen einer Abkühlung gesehen. Sie hätten auf Revisionen der Vormonatswerte nach unten, eine schwache Lohnentwicklung und eine steigende Arbeitslosigkeit verwiesen. "Diese Einflüsse deuten darauf hin, dass die Lage nicht ganz so robust ist, wie die erste Schlagzeile es vermuten lässt", habe ING-Ökonom James Knightley geschrieben.Im Chipsektor sei allgemein Kasse machen angesagt gewesen. Dies habe auch für Broadcom gegolten, obwohl die vorgelegten Zahlen im Großen und Ganzen die zuletzt hoch geschraubten Erwartungen erfüllt hätten. Die UBS habe Bezug zum Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI) genommen und von "weiteren Hinweisen auf eine starke KI-Nachfrage" gesprochen. Nach dem zuletzt erreichten Rekordniveau habe der Quartalsbericht aber nicht mehr gereicht, um die Anleger weiter für die Aktien zu begeistern. Das Minus sei auf 7,0 Prozent ausgeweitet worden.Die Anteilsscheine des "KI-Lieblings" NVIDIA seien denn auch an ihre Grenzen gekommen. Knapp unter der 1.000-Dollar-Marke hätten sie abgedreht und seien dann mit zuletzt 5,5 Prozent ins Minus gerutscht. Sie hätten sich damit auch nicht mehr nachhaltig an den Marktwert von Apple annähern können. Die Titel des iPhone-Herstellers hätten den Markt mit einer Erholung um zuletzt ein Prozent gekontert. Apple habe damit in der Rangliste der wertvollsten Konzerne wieder etwas Abstand zu NVIDIA gewonnen.Unter den Anlegern von Eli Lilly sei Unsicherheit aufgekommen, wie ein Minus von 2,3 Prozent gezeigt habe. Der Arzneimittelhersteller müsse womöglich noch länger auf eine Zulassung seines Alzheimer-Mittels mit dem Wirkstoff Donanemab in den USA warten. Die Arzneimittelaufsicht FDA plane zunächst eine Anhörung mit externen Beratern, wobei es vor allem um Fragen rund um die Sicherheit und die Wirksamkeit der Therapie gehen solle. Dies sei zur Freude der Biogen-Aktionäre gewesen, weil der Konkurrent seit Juli ein Alzheimer-Medikament auf dem Markt habe. Hier zog die Aktie um 1,8 Prozent an, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2024)