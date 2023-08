NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

521,60 USD +14,87% (08.08.2023, 22:03)



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (09.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Analystin Louise Chen von Cantor Fitzgerald:Louise Chen, Analystin von Cantor Fitzgerald, stuft die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) weiterhin mit "overweight" ein.Eli Lilly habe im zweiten Quartal den Umsatz und den Gewinn pro Aktie übertreffen und positive Daten aus der SELECT-Studie von Novo Nordisk ( ISIN DK0060534915 WKN A1XA8R ) zur Adipositas vorliegen können. Das Unternehmen gehe davon aus, dass Lilly in eine Phase des geschätzten Gewinnwachstums bis 2030 eintrete, das durch mehrere Pipeline-Auswertungen sowie die Einführung von "First-in-Class/Best-in-Class"-Präparaten wie Donanemab, Mounjaro und anderen begünstigt werde, so die Analystin gegenüber Investoren.Louise Chen, Analystin von Cantor Fitzgerald, stuft die Aktie von Eli Lilly nach wie vor mit "overweight" ein. Das Kursziel sei von 550 auf 630 USD erhöht worden. (Analyse vom 08.08.2023)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:477,80 EUR +0,42% (09.08.2023, 10:34)