Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (03.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eli Lilly peile nach positiven Phase-3-Studiendaten eine Zulassung des Alzheimer-Medikamentenkandidaten Donanemab an. Der Wirkstoff habe demnach das Fortschreiten von kognitiven und funktionalen Beeinträchtigungen bei Patienten mit einer frühen symptomatischen Alzheimer-Erkrankung deutlich verlangsamt. Die Aktie steige daraufhin auf ein neues Rekordhoch.Zulassungsanträge sollten weltweit nun schnellstmöglich eingereicht werden, in den USA noch im laufenden zweiten Quartal. Der Antikörper Donanemab ziele im Gehirn der Patienten auf das Eiweiß Amyloid, das sich dort in Form sogenannter Plaques ablagere. Den gleichen Ansatz verfolge Lecanemab vom US-Konzern Biogen und dem japanischen Partner Eisai , das in den USA im Januar zugelassen worden sei und unter dem Markennamen Leqembi vertrieben werde.Während die Aktie von Eli Lilly klare Zugewinne verbuche und auf ein neues Rekordhoch steige, würden die Aktien von Biogen und Eisai an Boden verlieren. An der Börse in Stockholm gebe das Papier von BioArctic sogar prozentual zweistellig nach. Das kleinere skandinavische Biotech-Unternehmen habe Lecanemab wiederum an Eisai verpartnert. Bei den Japanern handele es sich wiederum um den Partner von Biogen. Ergo: Die "eigentliche Entwicklungsarbeit" von Lecanemab liege bei BioArctic ( ISIN SE0010323311 WKN A2H5GS ) und Eisai.Die positiven Studiendaten seien ein weiterer großer Erfolg für Eli Lilly. Allerdings müsse das Unternehmen nach einer durchaus realistischen Zulassung auch zeigen, dass das neuartige Alzheimer-Medikament vom Markt angenommen werde. Zuletzt habe der Pharma-Riese indes vor allem durch sein Abnehmpräparat Mounjaro für Schlagzeilen gesorgt. Damit adressiere Eli Lilly einen weiteren Multi-Milliarden-Dollar-Markt.Auch das Chartbild ist überhitzt - Anleger sollten nach dem jüngsten Run ein paar Gewinne vom Tisch nehmen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Eli Lilly-Aktie. Das Kursplus seit "Aktionär"-Empfehlung im Juni 2022 belaufe sich inzwischen auf knapp 40 Prozent. (Analyse vom 03.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)