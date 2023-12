Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (15.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Pharma-Unternehmens Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Eli Lilly schwimme auf der Erfolgswelle. Der Grund dafür sei vor allem der Hype um einen Wirkstoff: Tirzepatid. Das so genannte GLP-1-Präparat komme zur Behandlung von Diabetes (Mounjaro) und Adipositas (Zepbound) zum Einsatz. Die Neubewertung des Unternehmens könnte sogar noch weitergehen.Laut dem Investor Ken Langone werde Eli Lilly zum ersten Pharma-Unternehmen mit einem Wert von einer Billion Dollar aufsteigen. "Warum? Ihre Pipeline. Und Gott segne (den ehemaligen CEO9 John Lechleiter. In den dunklen Jahren, als alles den Bach runterging, war er fest entschlossen, das Geld für Forschung und Entwicklung auszugeben und die Dividende zu schützen", so Langone gegenüber "CNBC".Langone sei der Mitbegründer von Home Depot. Er sei seit längerem von Eli Lilly überzeugt. "In den 46 Jahren, in denen ich die Aktie besitze, hat sie, wenn man die Dividenden mitzählt, jedes Jahr 14,8% zugelegt", so der Milliardär im Interview mit dem Nachrichtensender.Eli Lilly und Novo Nordisk ( ISIN DK0062498333 WKN A3EU6F ) seien die unangefochtenen Marktführer mit ihren Adipositas-Medikamenten. Die Aktie des amerikanischen Vertreters werde derzeit mit einem knackigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45 für 2024 gehandelt. Novo Nordisk dagegen gebe es für ein vertretbares KGV von 31.Eli Lilly und Novo Nordisk häten beide langfristig das Potenzial, einen Börsenwert von über einer Billion zu erreichen. Schließlich würden die GLP-1-Wirkstoffe der Unternehmen (Tirzepatid und Semaglutid) Gamechanger-Potenzial verfügen. Unter dem Duo favorisiere DER AKTIONÄR auch aufgrund der günstigeren Bewertung die Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 15.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link