NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

782,06 USD +3,20% (16.02.2024, 22:00)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (19.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) weiterhin mit "overweight" ein.Die Lilly-Aktie habe sich zu Jahresbeginn nach einem starken Jahr 2023 überdurchschnittlich gut entwickelt, aber das Unternehmen sehe weiterhin die Möglichkeit einer weiteren Aufwärtsentwicklung bei höheren Schätzungen und/oder einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis, so der Analyst, der begründe, warum die Aktie weiterhin ein höheres KGV auf Basis der Schätzungen für das kommende Jahr im Vergleich zu den historischen Multiplikatoren für Pharmaaktien verdiene. Das Unternehmen, das bei den Schätzungen für 2025 und darüber hinaus Aufwärtspotenzial sehe und sein Hausse-Szenario aufgefrischt habe, das von Lillys oralem GLP-1-Medikament abhänge, frage sich: "Könnte Eli Lilly die erste Biopharma-Aktie im Wert von 1 Billion Dollar sein?"Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Eli Lilly unverändert mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 805 auf 950 USD. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:734,50 EUR +1,24% (19.02.2024, 12:43)