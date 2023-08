NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

521,60 USD +14,87% (08.08.2023, 22:03)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (09.08.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Mohit Bansal, Analyst von Wells Fargo Advisors, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY).Der Erfolg der SELECT-Studie von Novo Nordisk zu kardiovaskulären Ergebnissen deute auf eine glänzende Zukunft für Medikamente gegen Fettleibigkeit hin, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Der SELECT-Erfolg werde wahrscheinlich die Akzeptanz, Persistenz und den Zugang zu Adipositas-Medikamenten wie Mounjaro von Eli Lilly erhöhen. Der US-Pharmakonzern dürfte von den Daten von Novo Nordisk profitieren, noch bevor die eigenen Ergebnisdaten im Jahr 2027 vorlägen. Wells Fargo Advisors habe seine Schätzung für den Spitzenumsatz von Mounjaro von 13 Mrd. auf 18 Mrd. USD erhöht.Mohit Bansal, Analyst von Wells Fargo Advisors, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Eli Lilly-Aktie bestätigt und das Kursziel 500 auf 615 USD angehoben. (Analyse vom 08.08.2023)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:475,60 EUR -0,04% (09.08.2023, 11:06)