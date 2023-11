Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

558,50 EUR +0,54% (07.11.2023, 14:37)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

595,19 USD +4,82% (06.11.2023, 22:00)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (07.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist stufen die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unverändert mit "buy" ein.Das Umsatzwachstum des Unternehmens im dritten Quartal sei durch die Dynamik von Mounjaro Access und Sparkarten sowie durch das Wachstum von Verzenio und Jardiance angetrieben worden, so Truist in einer Research Note. Mit der Zulassung von Omvoh für UC (ulcerative colitis) und möglicherweise Donanemab im ersten Quartal 2024 bringe Eli Lilly weiterhin neue Produkte auf den Markt und baue gleichzeitig seine Pipeline aus interner Forschung und Entwicklung sowie externer BD aus, so das Unternehmen weiter.Truist erkläre auch, dass es auf die Entwicklung der oralen Adipositas-Medikamente warte, während das Unternehmen weiterhin die Produktionskapazitäten für Injektionspräparate in Erwartung der Zulassung später im Jahr 2023 hochfahre.Die Analysten von Truist stufen die Aktie von Eli Lilly weiterhin mit "buy" ein und heben das Kursziel von 600 auf 650 USD an. (Analyse vom 07.11.2023)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: