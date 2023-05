Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (24.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern wolle mit einem vielversprechenden Mittel gegen Fettleibigkeit durchstarten. Eli Lilly-Chef David Ricks sehe sein Unternehmen vor einer Wachstumswelle, wie er in einem Interview mit "dpa-AFX" am deutschen Standort in Bad Homburg verdeutlicht habe. Zudem scheine Lilly im Kampf gegen Alzheimer nach fast 40 Jahren Forschung, zahlreichen Rückschlägen und umgerechnet rund neun Mrd. Euro Investitionen endlich ein Coup gelungen.Ricks bezeichne 2023 als "richtungsweisendes" Jahr für den US-Pharmahersteller, der zu den Weltgrößten der Branche gehöre. Gleich fünf wichtige Medikamente stünden aktuell bei Lilly vor dem Marktstart, so viele wie selten in nur einem Jahr. Alle Neulinge hätten das Zeug zum Kassenschlager, sage der Konzernlenker. Damit seien in der Branche Mittel mit einem Jahresspitzenumsatz von mehr als einer Milliarde Dollar gemeint."Wir haben in den vergangenen 18 Monaten eine regelrechte Welle erfolgreicher Studiendaten gesehen." Die Aktie habe in dieser Zeit gut drei Viertel an Wert hinzugewonnen. An der Börse sei Eli Lilly and Company damit wertvoller als die gemessen am Umsatz weltweiten Branchenführer Pfizer und Roche.Experten sähen vor allem große Chancen für das Diabetes- und Abnehmpräparat Mounjaro und den Alzheimer-Wirkstoff Donanemab, für den Lilly auf eine Marktzulassung hoffe. Ricks wolle das Angebot des Pharmakonzerns damit noch breiter aufstellen, wie er erkläre. Lilly fokussiere sich auf Diabetes- und Krebsarzneien sowie Mittel gegen entzündliche und neurodegenerative Krankheiten. Mit Abstand größter Verkaufsschlager sei das Diabetes-Präparat Trulicity mit einem Jahresumsatz von zuletzt deutlich mehr als sieben Mrd. US-Dollar.Der positive Newsflow rund um Mounjaro und Donanemab habe für eine Neubewertung der Eli-Lilly-Aktie gesorgt. Mit einem sehr sportlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45 für einen Pharma-Titel seien jedoch bereits einige Vorschusslorbeeren eingepreist.DER AKTIONÄR rät weiter zu Gewinnmitnahmen, so Michel Doepke. (Analyse vom 24.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)