Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (06.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Pharma-Konzern Eli Lilly habe mit seinen Zahlen zum vierten Quartal die hohen Erwartungen des Kapitalmarktes übertroffen. Und auch der Ausblick auf das bereits angelaufene Geschäftsjahr 2024 mache Lust auf mehr. Kein Wunder, dass die Aktie von Eli Lilly im vorbörslichen Handel ihre Rekordfahrt fortsetzen könne.Im Schlussviertel 2023 habe der Pharma-Konzern, der inzwischen Tesla in Sachen Marktkapitalisierung überholt habe, den Umsatz um knackige 28 Prozent auf 9,35 Milliarden Dollar (Schätzung: 8,96 Milliarden Dollar) gesteigert. Zu den Wachstumstreibern hätten unter anderem die Diabetes- respektive Adipositas-Präparate Mounjaro und Zepbound gehört. Unter dem Strich habe Eli Lilly mit 2,49 Dollar pro Papier deutlich mehr als die erwarteten 2,18 Dollar je Aktie verdient.Allein auf Mounjaro seien im Schlussviertel 2,2 Milliarden Dollar der Konzernerlöse entfallen. Im Mittel würden die Amerikaner für 2024 ein Umsatzplus von rund 20 Prozent sowie etwa 29 Prozent ohne den Einfluss von Veräußerungstransaktionen erwarten. Der bereinigte Gewinn solle sich ausgehend von 6,32 Dollar im Gesamtjahr 2023 im laufenden Jahr zwischen 12,20 und 12,70 Dollar einfinden. Das entspreche in etwa einer Gewinnverdopplung. Diese habe der Markt allerdings auch in dieser Größenordnung erwartet.Eli Lilly habe die hohe Erwartungshaltung erfüllen können. Die vorbörslichen Indikationen würden auf neue Rekorde hindeuten. Allerdings sei die Aktie inzwischen äußerst sportlich bewertet und eine Konsolidierung in den vergangenen Wochen wahrscheinlicher geworden.Der Wert ist daher derzeit nur eine Halteposition, so Michael Doepke von "Der Aktionär" zur Eli Lilly-Aktie. (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link