NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

779,77 USD +0,28% (06.03.2024, 22:00)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (07.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.741 Mrd. USD Börsenwert - selbst in den kühnsten Träumen hätte das Management von Eli Lilly wohl nicht mit einer derartigen Neubewertung des Pharma-Konzerns in den zurückliegenden fünf Jahren gerechnet (Performance von knapp 520%). Den Grundstein für den massiven Run auf die Aktie von Eli Lilly lege v.a. ein Wirkstoff: Tirzepatid. Und die Nachfrage scheine grenzenlos. Der Name "Tirzepatid" sei im Sprachgebrauch aber weniger geläufig. Weitaus bekannter dürfte die Substanz unter den Handelsnamen Mounjaro (zur Behandlung von Diabetes) und Zepbound (zur Therapie von Adipositas) sein.Eli Lilly scheine die Nachfrage nach Zepbound und Mounjaro derzeit nur schwer komplett bedienen zu können. In der Bewertung des Unternehmens seien mittlerweile bereits einige Vorschusslorbeeren eingepreist. Die Aktie sei eine Halteposition, so Michael Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2024)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:710,00 EUR -0,84% (07.03.2024, 13:29)