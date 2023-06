NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (27.06.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eli Lilly habe eine Phase II-Studie für das Diabetes-Medikament "Mounjaro" veröffentlicht. Bei diesem Medikament gehe es um Gewichtsreduktion. Die Daten seien vielversprechend gewesen. Die mit diesem Wirkstoff versorgten Patienten hätten nach 48 Wochen 24% an Gewicht verloren. Die Eli Lilly-Aktie läuft deutlich nach oben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.06.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:415,60 EUR +0,10% (27.06.2023, 16:29)