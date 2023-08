NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (09.08.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von der Credit Suisse:

Trung Huynh, Analyst der Credit Suisse, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY).

Insgesamt habe der Umsatz im zweiten Quartal 10% über den Erwartungen gelegen, so der Analyst. Er weise auch darauf hin, dass 67% der Skripte jetzt bezahlt seien und das Management betone, dass der Nettopreis von Mounjaro in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 voraussichtlich deutlicher steigen werde. Infolgedessen sei die Umsatzprognose von 31,2 Mrd.-31,7 Mrd. USD auf 33,4 bis 33,9 Mrd. USD erhöht worden. Dies sei jedoch teilweise durch eine Erhöhung der Kostenprognose für eine Erhöhung der EPS-Prognose auf 9,70 bis 9,90 USD von 8,65 bis 8,85 USD ausgeglichen worden, füge Huynh hinzu.

Trung Huynh, Analyst der Credit Suisse, bewertet die Eli Lilly-Aktie weiterhin mit "outperform". Das Kursziel werde von 490,00 auf 580,00 USD angehoben. (Analyse vom 09.08.2023)