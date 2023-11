Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (17.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern wolle eine neue Produktionsstätte für Medikamente z.B. gegen Diabetes in Rheinland-Pfalz errichten. Der neue Standort in Alzey nahe Mainz solle ab 2024 aufgebaut werden, so der Vizepräsident von Eli Lilly, Edgardo Hernandez, am Freitag in Berlin. Die Kosten der geplanten Fertigungsanlage würden 2,5 Mrd. USD umfassen.Bis zu 1.000 Menschen sollten dort nach der Fertigstellung beschäftigt sein, habe Hernandez gesagt. Zusätzlich würden 1.900 Arbeitsplätze in der Bauphase entstehen. Mit der geplanten Produktionsstätte in Alzey wolle Eli Lilly sein Standortnetzwerk für injizierbare Medikamente und die dazugehörenden Injektionspens ausbauen. Insgesamt gebe es dann sechs Fertigungsanlagen von Eli Lilly in Deutschland.Eli Lilly rüste für sich weiteres Wachstum bei seinen Diabetes- und Abnehm-Medikamenten. Die Aktie sei aber schon gut gelaufen und sehr hoch bewertet, sodass Anleger bei dem Pharma-Wert die Restposition nur noch halten sollten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: