NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

614,50 USD -0,52% (04.01.2024)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (05.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Argus Research:Die Analysten von Argus Research bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY).Das Unternehmen treibe seine Pipeline weiter voran und habe kürzlich detaillierte Phase-3-Ergebnisse bekannt gegeben, die die Wirksamkeit von Tirzepatid als potenzielle Lösung zur Gewichtsreduktion bei fettleibigen oder übergewichtigen Personen unterstreichen würden. Derzeit sei Tirzepatid unter dem Markennamen Mounjaro für die Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen. Eine Ausweitung der Indikation auf das Gewichtsmanagement könnte den Umsatz dieses gut funktionierenden Medikaments erheblich steigern. Argus nenne die Aktie als einen der Top Pick für 2024.Die Analysten von Argus Research bewerten die Eli Lilly-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 665,00 USD. (Analyse vom 04.01.2024)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:559,00 EUR -0,45% (05.01.2024, 13:46)