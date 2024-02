Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (27.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Eli Lilly gehöre unverändert zu den großen Überfliegern in der Pharma-Branche. Vor allem die Diabetes- und Adipositas-Medikamente würden sich einer dynamischen Nachfrage erfreuen. Grund genug für die Analysten von Berenberg, das Bewertungsmodell für den amerikanischen Pharma-Titel zu überarbeiten.Für das Analystensteam rund um Kerry Holford sei Eli Lilly der "Top-Pick" bei den US-Pharma-Werten. Das Unternehmen biete ein weit überdurchschnittliches Wachstumsprofil, das von Diabetes und Fettleibigkeit angetrieben werde, sowie eine erstklassige Rendite für F&E-Investitionen. Nach der kürzlichen Markteinführung von Zepbound (Adipositas) in den USA, der starken Umsatzsteigerung von Mounjaro (Diabetes) und der fortgesetzten Ausweitung der Produktlieferungen von Inkretin glauben wir, dass die Dynamik von Lilly positiv bleiben werde, so Holford weiter.Angesichts der Aussichten hebe Berenberg in der aktuellen Studie das Kursziel von 680 auf 850 Dollar an, die Einstufung laute weiter "buy". Das neue Kursziel impliziere jedoch nur noch ein Potenzial von rund zehn Prozent.Die Bewertung von Eli Lilly sei sportlich, das Wachstumspotenzial bei Diabetes- und Adipositas-Medikamenten allerdings riesig.Der Wert bleibt eine Halteposition, so Michael Doepke von "Der Aktionär" zur Eli Lilly-Aktie. Anleger hätten seit Erstempfehlung in Ausgabe 25/22 bereits gut 150 Prozent mit dem Titel einstreichen können. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link