Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (25.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma-Unternehmens Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Die Aktie von Eli Lilly habe eine beeindruckte Entwicklung hinter sich. Habe das Papier noch 2019 bei gut 100 Dollar notiert, sei der Wert zuletzt deutlich über die 600-Dollar-Marke gestiegen. Das Unternehmen profitiere derzeit wie auch der dänische Konkurrent Novo Nordisk überproportional vom Hype der Abnehmmittel. Aber Eli Lilly habe auch noch weitere starke Projekte in der Pipeline. Eines habe zuletzt sehr starke Studienergebnisse erzielen können.Die experimentelle Gentherapie AK-OTOF von Eli Lilly habe in der laufenden Phase-1/2-Studie bei einem elfjährigen Teilnehmer mit einer angeborenen Form von Hörverlust innerhalb von 30 Tagen nach einer einzigen Verabreichung das Hörvermögen wieder herstellen können. Der Patient habe seit mehr als zehn Jahren unter erheblichem Hörverlust gelitten. Er sei der erste gewesen, der sich in den USA einer Gentherapie wegen eines genetisch bedingten Hörverlusts unterzogen habe, so Eli Lilly. Das Gehör habe bei ihm in allen getesteten Frequenzen wieder hergestellt werden können.Zudem habe Eli Lilly betont, dass sowohl der chirurgische Eingriff als auch die Behandlung an sich gut vertragen worden seien und keine schwerwiegenden Ereignisse aufgetreten seien.In den USA verfüge die Therapie bereits über einen Orphan Drug Status. Ein Ausschuss der Europäischen Zulassungsbehörde EMA habe eine positive Stellungnahme zur Orphan Drug Designation abgegeben. Weitere Daten der Studie sollten im Februar vorgestellt werden.Eli Lilly sei top positioniert. Im stark wachsenden Markt von Adipositas-Erkrankungen sei man mit Novo Nordisk mit Abstand führend. Dem Mittel von Eli Lilly werde sogar eine höhere Effizienz bescheinigt. Auch im Bereich Onkologie sei Eli stark aufgestellt und wie die jüngsten Studiendaten würden auch in weiteren Gebieten zeigen. "Aktionär"-Leser, die seit der Empfehlung im Juni 2022 investiert seien, könnten sich mittlerweile über Gewinne von mehr als 100 Prozent freuen. Die Aktie sei zwar mittlerweile alles andere als günstig, die Aussichten würden aber gut bleiben und auch die Charttechnik zeige ein positives Bild.Anleger lassen deswegen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2024)