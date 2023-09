NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

558,19 USD +0,19% (05.09.2023)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (06.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY).Nach einer eigenen Umfrage unter US-Ärzten, die Alzheimer behandeln würden, hebe Morgan Stanley seine Schätzungen sowohl für Lilly als auch für Biogen an und sehe die Konsensschätzungen für Leqembi 2024 als "erreichbar" an. Angesichts der vollständigen Zulassung von Leqembi im Juli und der für das vierte Quartal erwarteten FDA-Zulassung von Donanemab würden die Analysten mit einer bescheidenen Markteinführung, gefolgt von einem Anstieg der Verschreibungen in den nächsten zwölf Monaten für die Alzheimer-Medikamente in den USA rechnen, da die Zentren die notwendigen Protokolle für die Verschreibung entwickeln würden.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Eli Lilly-Aktie weiterhin mit dem Votum "overweight". Das Kursziel werde von 617,00 auf 640,00 USD angehoben. (Analyse vom 05.09.2023)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:521,50 EUR +0,19% (06.09.2023, 09:34)