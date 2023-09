NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (06.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Argus Research:Die Analysten von Argus Research erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) von 470 auf 620 USD und stufen den Titel weiterhin mit "buy" ein.Das Unternehmen habe vor kurzem positive Phase-3-Ergebnisse aus einer Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit, Donanemab, sowie positive Ergebnisse aus einer Reihe von Phase-3-Studien für Tirzepatid zur Gewichtskontrolle bei fettleibigen oder übergewichtigen Personen bekannt gegeben. Diese Entwicklungen dürften den Umsatz und die Erträge ankurbeln, was den Aktien von Eli Lilly im nächsten Jahr zugute kommen dürfte.Die Analysten von Argus Research bewerten die Eli Lilly-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". (Analyse vom 05.09.2023)