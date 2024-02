NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

735,68 USD +1,42% (08.02.2024, 22:00)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (09.02.2024/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Truist:Robyn Karnauskas, Analyst von Truist, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) und erhöht das Kursziel.Sie sei von der Pipeline des US-Pharmakonzerns und der Nachfrage für Mounjaro und Typ-2-Diabetes und Zepbound für Fettleibigkeit, wie von den ersten neun Wochen der Markteinführung auf TRx Aktie beobachtet, überzeigt, so die Analystin einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Zepbound TRx sei seit seiner Markteinführung Ende November schnell gewachsen und habe am 19. Januar einen Marktanteil von 28% am TRx-Markt für Fettleibigkeit erreicht.Robyn Karnauskas, Analyst von Truist, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Eli Lilly-Aktie bestätigt und das Kursziel von 650 auf 850 USD angehoben. (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:686,50 EUR +0,51% (09.02.2024, 12:09)