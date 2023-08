Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (09.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Eli Lilly habe am Dienstag ein starkes Zahlenwerk präsentiert, on top habe es positive Branchennews von Novo Nordisk gegeben. Am besten sei jedoch die modifizierte Jahresprognose bei den Anlegern angekommen. Diese hätten den Pharma-Titel um 15 Prozent nach oben auf ein neues Allzeithoch geschickt. Ende der Fahnenstange erreicht?Der Erlös dürfte laut Eli Lilly im Gesamtjahr 2023 nun 33,4 bis 33,9 Milliarden US-Dollar erreichen, also 2,2 Milliarden Dollar mehr zuvor angenommen worden sei. Das Ergebnis je Aktie solle bei 9,20 bis 9,40 Dollar je Aktie herauskommen. Zuvor hätten 8,18 bis 8,38 Dollar im Plan gestanden. Eine weitere Prognose toppe jedoch alles.Die Bank of Montreal rechne mit einem Jahresumsatz für 2023 mit dem erst seit Juni 2022 zugelassenen Diabetes-Mittel Mounjaro in Höhe von 4,8 Milliarden Dollar. Der Konsens der Bloomberg-Analysten liege hingegen bei 3,9 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: mit Botox seien im vergangen Jahr 5,3 Milliarden Dollar umgesetzt worden, das weltweit umsatzstärkste Medikament des Jahres 2022 sei der Covid-Impfstoff Comirnaty mit knapp 56 Milliarden Dollar an Erlösen gewesen. Das kanadische Bankhaus prognostiziere ein Spitzenumsatzpotenzial von 68,7 Milliarden Dollar. Das entspreche mehr als dem doppelten Konzernumsatz, den Eli Lilly für 2023 anpeile.