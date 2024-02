Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

684,50 EUR +1,63% (08.02.2024, 15:52)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

734,75 USD +1,29% (08.02.2024, 15:39)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (08.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Pharma-Riesen Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.689 Milliarden Dollar bringe Eli Lilly inzwischen auf die Waage. Während sich die Marktkapitalisierung von Eli Lilly immer weiter der Billionen-Dollar-Marke annähere, würden bei immer mehr Kunden die Pfunde purzeln. Denn die Nachfrage nach den Tirzepatid-basierten Produkten Zepbound und Mounjaro gehe weiter durch die Decke.BMO Capital habe nach der Präsentation der Q4-Zahlen festgestellt, dass die Wall Street erneut das Wachstum von Tirzepatid unterschätzt habe. Die Analysten hätten daraufhin das Kursziel von 710 auf 865 Dollar angehoben.Das Rating von Morgan Stanley laute weiterhin "Overweight", der faire Wert werde allerdings nur auf 805 Dollar beziffert. Die US-Bank erwarte, dass die Markteinführung von Mounjaro/Zepbound zu Aufwärtskorrekturen der Umsatzschätzungen und einer Margenexpansion führen werde, wenn auch in einem gemäßigteren Tempo im Jahr 2024. Eli Lilly verfüge demnach über das solideste Wachstumsprofil innerhalb des von Morgan Stanley abgedeckten Universums.Am 5. Dezember 2023 habe Eli Lilly die Verfügbarkeit des Appetitzüglers Zepbound in den USA bekannt gegeben. In nicht mal einem Monat (bis zum Jahresende) habe der Appetitzügler knapp 176 Millionen Dollar zum Konzernumsatz beigesteuert.Eli Lilly habe mit seinen Zahlen und dem Ausblick auf das laufende Jahr 2024 klar überzeugen können. Die Folge seien Kurszielerhöhungen am laufenden Band. Allerdings ist die Aktie inzwischen äußerst hoch bewertet, weshalb das Papier derzeit nur eine Halteposition ist, so Michael Doepke von "Der Aktionär". Wesentlich günstiger bewertet bleibe dagegen das Papier von Novo Nordisk ( ISIN DK0062498333 WKN A3EU6F ), Europas wertvollstem börsennotierten Unternehmen. (Analyse vom 08.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link