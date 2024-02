Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (16.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Pharma-Riesen Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Diabetes- respektive Abnehmpräparate hätten Novo Nordisk zum wertvollsten börsennotierten europäischen Unternehmen und Eli Lilly zum weltweit wertvollsten Pharma-Konzern aufsteigen lassen. Der magischen Billionen-Dollar-Marke komme die amerikanische Gesellschaft immer näher. Frischen Rückenwind würden die Analysten von Morgan Stanley liefern.Die Experten unter der Leitung von Terence Flynn hätten ein neues Kursziel für das Papier von Eli Lilly ausgerufen. Der faire Wert werde nun auf satte 950 Dollar beziffert, weiterhin laute die Einstufung "overweight". Es handele sich um das höchste Kursziel, welches derzeit von Analystenseite für die Aktie des Pharma-Konzerns existiere. Vorbörslich notiere der Wert bei 770 Dollar auf einem neuen Rekordniveau.Laut Flynn könnte das Papier des Unternehmen Eli Lilly die erste biopharmazeutische Aktie werden, die einen Marktwert von einer Billion Dollar erreiche. Demnach gehe das Analystenteam davon aus, dass in der nahen Zukunft die fortgesetzte Markteinführung von Zepbound gegen Fettleibigkeit und Mounjaro gegen Typ-2-Diabetes im Mittelpunkt stehen werde. Dabei bleibe das Angebot "der ausschlaggebende Faktor".Die Aktie von Eli Lilly habe einen enormen Neubewertungsprozess hinter sich. Die Position seit der "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 25/22 belaufe sich inzwischen auf satte 155 Prozent.Aufgrund der inzwischen strammen Bewertung ist der Titel allerdings nur eine Halteposition, so Michael Doepke. (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link