Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (11.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Terence Flynn, Analyst von Morgan Stanley, belässt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) weiterhin auf "overweight" und hebt das Kursziel von 727 USD auf 763 USD an.Eli Lilly dürfte in Verbindung mit den am 6. Februar anstehenden Ergebnissen für das vierte Quartal erstmals eine Prognose für das Jahr 2024 vorlegen, so der Analyst, der seine Schätzungen im Vorfeld der Ergebnisse und der erwarteten Prognose aktualisiert habe. Flynn sehe aufgrund höherer Zepbound/Mounjaro-Schätzungen ein Aufwärtspotenzial von 6% gegenüber dem Konsens für 2024, liege aber nun 3% unter dem Konsens für den Gewinn pro Aktie, da er mit einem deutlicheren Anstieg der Betriebskosten rechne.Terence Flynn, Analyst von Morgan Stanley, bewretet die Aktie von Eli Lilly unverändert mit dem Votum "overweight". (Analyse vom 11.01.2024)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:578,00 EUR +0,61% (11.01.2024, 18:09)