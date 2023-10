NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (19.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Argus Research:Jasper Hellweg, Analyst von Argus Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) von 620,00 auf 665,00 USD.Der Analyst führe an, dass das Unternehmen vor kurzem detaillierte Phase-3-Ergebnisse bekannt gegeben habe, die die Wirksamkeit von Tirzepatid als potenzielle Lösung zur Gewichtsabnahme bei fettleibigen oder übergewichtigen Personen hervorheben würden, wobei das Medikament einen durchschnittlichen Gesamtgewichtsverlust von 26,6% ab Studienbeginn über einen Zeitraum von 84 Wochen bewirkt habe, sowie positive Phase-3-Ergebnisse aus einer Studie mit Donanemab, einem Prüfpräparat zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit, veröffentlicht habe, die zeigen würden, dass das Medikament den kognitiven und funktionellen Rückgang bei Personen mit früher symptomatischer Alzheimer-Krankheit deutlich verlangsamt habe.Jasper Hellweg, Analyst von Argus Research, bewertet die Eli Lilly-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". (Analyse vom 18.10.2023)