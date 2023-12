NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

584,04 USD -2,34% (11.12.2023, 22:00)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (12.12.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) weiterhin mit "outperform" ein.BMO Capital weise darauf hin, dass die Aktien von Eli Lilly um 5% gefallen seien, nachdem in einem JAMA-Artikel zuvor bekannt gegebene SURMOUNT-4-Daten für Zepbo- und bei adipösen Patienten detailliert beschrieben worden seien. Diese Daten, die im Oktober in der EASD bekannt gegeben worden seien, seien bei ihrer ersten Präsentation gut aufgenommen worden und die Besorgnis über eine Gewichtszunahme nach der Behandlung sei übertrieben, da die Erwartung, dass sich eine chronische Erkrankung ohne chronische Behandlung bessere, unbegründet sei, so BMO. Das Unternehmen sehe den gestrigen Rückgang als eine Gelegenheit für langfristige Anleger an.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Eli Lilly unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel laute weiterhin 710 USD. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:539,50 EUR -0,64% (12.12.2023, 11:44)