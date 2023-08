NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

521,60 USD +14,87% (08.08.2023)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (09.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Chris Schott, Analyst von J.P. Morgan Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY).Der Analyst führe den gestrigen Anstieg der Aktien von Eli Lilly um 15% auf eine Kombination aus SELECT-Daten, die ein "Best-Case-Szenario" darstellen würden, einer deutlichen Umsatzsteigerung bei Mounjaro und positiven Kommentaren des Unternehmens zur Inkretinkapazität zurück. SELECT sei der "größte kurzfristige Überhang/Katalysator" für die Aktien gewesen, und das Update sei ein "wichtiger Schritt in Richtung" einer verbesserten Abdeckung der GLP-1-Klasse bei Adipositas gewesen, so Schott. Lilly bleibe einer der Lieblingsnamen von J.P. Morgan in der Gruppe und der Analyst sehe immer noch ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber den Marktschätzungen für Mounjaro.Chris Schott, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die Eli Lilly-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 510,00 auf 600,00 USD angehoben. (Analyse vom 09.08.2023)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:477,00 EUR +0,25% (09.08.2023, 13:54)