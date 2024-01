Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (23.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma-Unternehmens Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Die Neubewertung des amerikanischen Pharma-Riesen Eli Lilly fuße vor allem auf der starken Nachfrage nach Diabetes- respektive Adipositas-Medikamenten. Doch die Gesellschaft sei auch ein ernstzunehmender Player im Onkologie-Markt. Eine Prognose von GlobalData zeige, dass Eli Lilly im aufstrebenden Bereich der BTK-Inhibitoren klar die Nase vorn haben dürfte.Wie Fierce Pharma in Bezug auf die Analyse berichte, werde Eli Lilly 60 Prozent der Nachfrage für sich verbuchen können und somit einen Jahresumsatz von drei Milliarden Dollar erzielen. Adressieren würden die Amerikaner den Markt mit dem Medikament Jaypirca (Pirtobrutinib), welches Anfang Dezember von der US-Gesundheitsbehörde zur Behandlung von Erwachsenen mit chronischer lymphatischer Leukämie oder dem kleinen lymphatischen Lymphom, die bereits zuvor zwei Therapien absolviert hätten.Dass Eli Lilly laut den Prognosen von GlobalData 60 Prozent des Marktes für BTK-Inhibitoren für sich beanspruchen werde, sei erstaunlich. Denn dieser Wirkstoff-Bereich gelte als besonders umkämpft. Denn die Konkurrenz in Form von Imbruvica (AbbVie/Johnson & Johnson), Calquence (Astrazeneca) und Brukinsa (vom chinesischen Biotech-Unternehmen BeiGene) schlafe nicht.Eli Lilly habe mehr als die beiden Produkte Zepbound (gegen Adipositas) und Mounjaro (Diabetes) auf Basis der Substanz Tirzepatid zu bieten. Jaypirca verfüge über Blockbuster-Potenzial.Dennoch: Die Aktie von Eli Lilly ist extrem hoch bewertet und daher derzeit nur eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der große Wettbewerber im Diabetes- respektive Adipositas-Markt, Novo Nordisk, sei deutlich günstiger bewertet. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link