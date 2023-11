Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (02.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der amerikanische Pharma-Riese Eli Lilly bleibe auf einem dynamischen Wachstumskurs. Einmal mehr habe sich die Gesellschaft auf den großen Hoffnungsträger Mounjaro verlassen können. Bei der Jahresprognose für das Ergebnis je Aktie werde Eli Lilly allerdings merklich vorsichtiger, was auf M&A-Effekte zurückzuführen sei.Im dritten Quartal habe Eli Lilly den Angaben zufolge seinen Umsatz im Jahresvergleich um 37 Prozent auf rund 9,5 Milliarden Dollar steigern können. Allein Mounjaro, das noch nicht lange auf dem Markt sei, habe satte 1,4 Milliarden Dollar zu den Gesamterlösen beigesteuert.Lilly hoffe auf eine baldige Zulassung für Mounjaro auch als Appetitzügler. Das Medikament gelte schon jetzt als wichtiges Konkurrenzprodukt zum Kassenschlager Wegovy von Novo Nordisk (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R), der derzeit vor allem in den USA massiv gefragt sei. Auch die Dänen hätten heute ein richtig starkes Zahlenwerk vorgelegt.Unter dem Strich habe Eli Lilly einen Gewinneinbruch auf knapp 95 Millionen Dollar hinnehmen müssen, im Vorjahreszeitraum hätten die Amerikaner noch 1,8 Milliarden Dollar verdient. Die Bewertung der übernommenen Forschungsportfolien wie die von Dice oder Versanis hätten zu einem negativen Einmaleffekt von fast 3 Milliarden Dollar geführt.Trotz der reduzierten Ergebniserwartung steige die Aktie im frühen US-Handel um rund 5 Prozent. Der Pharma-Wert sei allerdings auf dem derzeitigen Kursniveau schon ordentlich bewertet. In den vergangenen Wochen hat "Der Aktionär" daher immer wieder zu Gewinnmitnahmen geraten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Eli Lilly-Aktie. Klarer Favorit bleibe indes, vor allem aufgrund der langfristigen Perspektive, Novo Nordisk. (Analyse vom 02.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)