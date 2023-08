NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (09.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Akash Tewari, Analyst von Jefferies & Co, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY).Der Analyst führe heute zwei positive GLP-1-Daten an: Die SELECT-Studie übertreffe den Basisfall und die Mounjaro-Umsätze würden die Konsensschätzungen um 28% übertreffen. Tewari erhöhe außerdem seine Umsatzprognose für Mounjaro auf 70 Mrd. USD und seine Prognose für Orforglipon auf 8,5 Mrd. USD.Akash Tewari, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Eli Lilly-Aktie von "hold" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde von 408,00 auf 615,00 USD angehoben. (Analyse vom 09.08.2023)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:476,80 EUR +0,21% (09.08.2023, 10:42)