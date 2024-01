Aktien der CRISPR Therapeutics und Vertex befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (22.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma-Unternehmens Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Immer mehr große Pharma- und Biotech-Unternehmen seien auf der Suche nach aussichtsreichen Zukäufen, um die eigene Entwicklungs- respektive Produktpipeline zu erweitern. Die Analysten von Truist würden v.a. bei Eli Lilly, Merck & Co und dem "Aktionär"-Depotwert Vertex Pharmaceuticals das Potenzial für größere Deals sehen.Während die drei Arzneimittelhersteller den größten Appetit auf größere Deals hätten, sei die Mehrheit der großen Pharmaunternehmen und Biotechs eher an Bolt-on, Early-Stage-Assets und Lizenzdeals interessiert, so Truist-Analystin Robyn Karnauskas in einer Notiz.Karnauskas zufolge könnte dies ein Segen für kleinere Unternehmen mit vielversprechenden Vermögenswerten in frühen bis mittleren Entwicklungsstadien sein, zitiere Bloomberg die Expertin. Infolgedessen sehe Karnauskas ein durchwachsenes Jahr für milliardenschwere Fusionen und Übernahmen, meine jedoch, dass Lizenzvereinbarungen und Bolt-on-Transaktionen den Markt 2024 "in Schwung halten" könnten, heiße es weiter.Eli Lilly schwimme derzeit mit seinem Diabetes- und Adipositas-Medikamenten auf der Erfolgswelle und daher erheblichen Spielraum für Übernahmen. Zuletzt hätten sich die Amerikaner mit POINT Biopharma einen Spezialisten im Bereich der Radiopharmazie gesichert. Gut möglich, dass sich Eli Lilly im Bereich der Onkologie weiter verstärke.Und auch Vertex könnte bestrebt sein, sich noch breiter aufzustellen. Die Gesellschaft sei der unangefochtene Marktführer für Mukoviszidose-Medikamente. Mit der ersten CRISPR/Cas9-basierten Therapie Casgevy, die zur Behandlung von zwei seltenen Bluterkrankungen eingesetzt werde, habe die weitere Diversifizierung bereits begonnen. Vertex habe die Behandlungsoption zusammen mit CRISPR Therapeutics entwickelt. Gut möglich, dass der Biotech-Riese sogar perspektivisch an einer Komplettübernahme interessiert sei."Der Aktionär" gehe davon aus, dass 2024 die Deal-Aktivitäten im Biotech-Sektor auf einem hohen Niveau verweilen werden. Eli Lilly bleibe aufgrund der hohen Bewertung nur eine Halteposition, bei Merck & Co könnten konservativ ausgerichtete Anleger indes weiter zugreifen. Beim "Aktionär"-Depotwert Vertex hingegen sollten nach dem starken Run zuletzt ebenfalls Zukäufe zurückgestellt werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CRISPR Therapeutics.