Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

487,60 EUR +18,18% (08.08.2023, 16:40)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

527,27 USD +16,12% (08.08.2023, 16:26)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern mache weiterhin gute Geschäfte mit neuen Medikamenten wie seinem Diabetes-Medikament Mounjaro. Zudem habe Eli Lilly im vergangenen Quartal vom Verkauf der Rechte an einigen älteren Arzneien profitiert. Der Vorstand werde nun noch optimistischer und hebe ein weiteres Mal seine Ziele für das Jahr an.Das Geschäft bei Eli Lilly brumme, allen voran Mounjaro sorge für einen Schub. Allerdings sei die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von um die 40 schon sehr sportlich bewertet und viele Vorschusslorbeeren seien bereits eingepreist. Wer noch keine Gewinne eingestrichen habe, sollte nach dem Kurssprung darüber nachdenken. Der Wettbewerber Novo Nordisk sei derzeit deutlich günstiger zu haben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: