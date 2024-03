NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

782,12 USD +3,77% (01.03.2024)



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (04.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY).Trotz der starken Performance im bisherigen Jahresverlauf bleibe Lilly ein Favorit in der Biopharma-Coverage, und zwar aufgrund des führenden Umsatzwachstums, der Margenexpansion und einer "überzeugenden Pipeline". Während die Investoren die kommerziellen Möglichkeiten für Mounjaro bei Diabetes und Zepbound bei Fettleibigkeit klar erkennen würden, argumentiere BofA, dass zusätzliche Möglichkeiten bei Herzerkrankungen, obstruktiver Schlafapnoe und Lebererkrankungen "weit unterschätzt" würden.Die Analysten von BofA Securities belassen die Aktie von Eli Lilly weiterhin auf "buy" und heben das Kursziel von 800,00 auf 1.000 USD an. (Analyse vom 01.03.2024)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:732,50 EUR +1,45% (04.03.2024, 10:53)