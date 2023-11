NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

591,86 USD +0,04% (29.11.2023, 22:00)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (30.11.2023/ac/a/r)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von der Berenberg:Kerry Holford, Analyst der Berenberg, stuft die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) weiterhin mit "buy" ein.Lilly habe im bisherigen Jahresverlauf die stärkste Kursentwicklung im globalen Sektor der großen Pharmakonzerne hingelegt, aber es gebe Gründe, diesen Namen auch im nächsten Jahr zu kaufen, so Kerry Holford in einer Research Note. Das Unternehmen sei auf dem besten Weg, 2023 ein Umsatzwachstum von 20% zu erzielen, das von Mounjaro und Verzenio angetrieben werde, und das Wachstum dürfte 2024 noch höher ausfallen. "Lilly steht im Bereich Adipositas erst am Anfang", so Berenberg. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass Zepbound bereits im ersten Jahr auf dem Markt den Status eines "Mega-Busters" erreichen könne.Kerry Holford, Analyst der Berenberg, stuft die Aktie von Eli Lilly unverändert mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 600 auf 685 USD. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:543,50 EUR +0,74% (30.11.2023, 12:28)