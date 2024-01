Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company, mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Pharma-Riesen Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Der E-Autobauer Tesla habe in der vergangenen Handelswoche mit den Q4-Zahlen die Börsianer enttäuscht. Durch den darauffolgenden Kursrutsch sei das Unternehmen nun sogar beim Blick auf die Marktkapitalisierung hinter Eli Lilly zurückgefallen.Eli Lilly habe sich in den vergangenen prächtig entwickelt. Die Aktie habe in den vergangenen fünf Jahren (in der Euro-Notierung) rund 500 Prozent an Wert gewinnen können.Der Grund für die derart deutliche Neubewertung, inzwischen komme Eli Lilly auf einen Börsenwert von 608 Milliarden Dollar, se vor allem ein Wirkstoff: Tirzepatid. Die Substanz, besser bekannt unter den Handelsnamen Zepbound und Mounjaro bekannt, komme zur Behandlung von Diabetes respektive Adipositas zum Einsatz. WKN A3EU6F ), sei bereits am Mittwoch (31. Januar) an der Reihe.Aus charttechnischer Sicht befinde sich der Pharma-Wert in einem dynamischen Aufwärtstrend. Das bisherige Rekordhoch bei 647,73 Dollar fungiere hierbei als Widerstand.Eli Lilly dürfte in den nächsten Jahren einen dynamischen Wachstumskurs einschlagen. Allerdings werde das Unternehmen derzeit mit einem sportlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 49 für 2024 gehandelt. Der Titel sei daher auf dem derzeitigen Kursniveau nur eine Halteposition - seit AKTIONÄR-Empfehlung in Ausgabe 25/22 belaufe sich das Kursplus inklusive Dividenden inzwischen auf 108 Prozent. Aus Bewertungsgründen ist nach Ansicht des AKTIONÄR die Novo Nordisk-Aktie derzeit die bessere Wahl, so Michel Doepke. (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link