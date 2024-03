NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (18.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) nach einem Treffen mit dem Management weiterhin mit "overweight" ein.Eli Lilly sei im Diabetes- und Adipositasmarkt weiterhin "optimal positioniert", daeinen starken Start hingelegt habe und die Nachfrage nach dem Medikament größer sei als erwartet. Trotz der erwarteten erheblichen Kapazitätserweiterung gehe Eli Lilly weiterhin davon aus, dass die Nachfrage nach Inkretinen das Angebot in absehbarer Zeit übersteigen werde, was sich in den nächsten Jahren in stabileren Preisen im Adipositasbereich niederschlagen dürfte, so J.P. Morgan in einer Research-Note an die Investoren. Die Firma sage, dass Lillys orales GLP-1 die Kapazitätsdynamik direkt ansprechen sollte und dass es weiteren Aufwärtsdruck auf die Street-Schätzungen für den Vermögenswert geben könnte, wenn die Phase-3-Daten im Jahr 2025 ein sauberes Profil für das Medikament bestätigen würden.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Eli Lilly and Company unverändert mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 775 auf 850 USD. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:695,50 EUR +0,43% (18.03.2024, 12:32)